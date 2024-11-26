Украина признала продвижение ВС России в районе Купянска

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские войска продолжают продвигаться в районе Купянска, расширяя контроль на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State.

Согласно данным карты проекта, зона контроля Вооружённых сил России увеличилась более чем на 1 километр, также на аналогичное расстояние расширилась серая зона. В результате боевых действий Вооружённые силы Украины были вынуждены отступить с ряда позиций в этом направлении.

Ранее аналитики Deep State отмечали, что российские подразделения переправились через реку Волчья и ведут бои на северо-западных окраинах Курахово. Кроме того, под контроль российских сил перешёл населённый пункт Новая Ильинка, а также начались переправы по дамбе в направлении Курахово.

Уточнения

Ку́пянск (укр. Ку́п'янськ) — город в Харьковской области Украины, административный центр Купянского района и Купянской городской общины.



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