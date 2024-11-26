Трудовым мигрантам в России хотят запретить выдавать ВНЖ

Фракция "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовится внести в Госдуму пакет законопроектов, которые могут существенно изменить правила для трудовых мигрантов. В частности, предлагается запретить получение вида на жительство и гражданства России неквалифицированным иностранным работникам, привлекаемым по системе организованного набора.
Как сообщает пресс-служба партии, документ будет представлен на рассмотрение уже во вторник. Согласно пояснительной записке, организованный набор — это механизм привлечения иностранных граждан для работы в России на условиях, строго определённых федеральным законодательством и международными договорами.
Проект закона также предполагает:
Эти инициативы, по словам авторов законопроекта, направлены на упорядочение миграционных процессов и снижение социальных рисков, связанных с неконтролируемым притоком иностранных работников.
Трудовые мигранты в России также называемые гастарбайтерами — иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории России.
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