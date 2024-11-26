Трудовым мигрантам в России хотят запретить выдавать ВНЖ

1:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Фракция "Справедливая Россия — За правду" во главе с Сергеем Мироновым готовится внести в Госдуму пакет законопроектов, которые могут существенно изменить правила для трудовых мигрантов. В частности, предлагается запретить получение вида на жительство и гражданства России неквалифицированным иностранным работникам, привлекаемым по системе организованного набора.

Как сообщает пресс-служба партии, документ будет представлен на рассмотрение уже во вторник. Согласно пояснительной записке, организованный набор — это механизм привлечения иностранных граждан для работы в России на условиях, строго определённых федеральным законодательством и международными договорами.

Проект закона также предполагает:

Запрет на въезд семей мигрантов. Родственники иностранных работников, в том числе ближайшие члены семьи, не смогут приехать в Россию.

Ограничение срока пребывания. Мигрант сможет находиться в стране только в рамках действующего трудового договора, по окончании которого он обязан покинуть территорию России. Работодатель в свою очередь должен обеспечить обратный выезд.

Запрет смены работодателя. Если трудовой договор расторгается досрочно, мигрант обязан уехать из страны, а переход к другому работодателю на территории России запрещён.

Эти инициативы, по словам авторов законопроекта, направлены на упорядочение миграционных процессов и снижение социальных рисков, связанных с неконтролируемым притоком иностранных работников.

Уточнения

Трудовые мигранты в России также называемые гастарбайтерами — иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории России.



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