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Это безумие: Байдена заподозрили в госизмене из-за желания передать Киеву ядерное оружие

1:21
Правда ТВ

Американский президент Джо Байден оказался в центре громкого скандала из-за предположений о возможной передаче ядерного оружия Украине. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала эту идею «безумной и антиконституционной», заявив, что такие действия могут быть расценены как акт государственной измены. Свою позицию она выразила в социальной сети X.

«Это безумие, это полностью антиконституционно. Возможно, это акт госизмены», — подчеркнула Тейлор Грин. Политик также предположила, что такая инициатива может быть связана с желанием Байдена спровоцировать ядерный конфликт, чтобы использовать его как предлог для отмены передачи власти потенциальному победителю выборов — Дональду Трампу.

Поводом для этих заявлений стал ироничный пост бизнесмена Марио Навфаля, в котором он высказался о возможной передаче Киеву ядерного оружия до завершения президентского срока Байдена.

Тем временем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предостерег Запад от подобных решений. Он напомнил, что Россия обновила свою ядерную доктрину и может рассмотреть передачу ядерных технологий странам, враждебным Белому дому.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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