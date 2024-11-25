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Машина врезалась в толпу пешеходов в Челябинске. Что известно?

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Правда ТВ

В Челябинске произошла авария с участием пьяного водителя, который на автомобиле BMW X-6 врезался в толпу пешеходов и пытался скрыться. Как сообщает Telegram-канал Baza, за рулём находился 47-летний Алексей Корягин, который был в состоянии алкогольного опьянения.

По данным 112, задержать нарушителя помогли другие автомобилисты. Они заблокировали его машину в соседнем квартале и дождались прибытия сотрудников полиции. На кадрах, опубликованных "74.RU | Новости Челябинска", видно, как двое мужчин вытаскивают водителя из автомобиля.

Инцидент произошёл на перекрёстке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. По словам очевидцев, среди пострадавших оказалась женщина с детской коляской.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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