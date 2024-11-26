Новая российская онковакцина: когда начнут применять?

1:25 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

ФМБА России завершило цикл доклинических исследований одной из своих онковакцин, предназначенной для лечения колоректального рака. Глава агентства Вероника Скворцова сообщила, что препарат готов к применению в клинической практике.

"Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований. Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике", — рассказала Скворцова в интервью РИА "Новости".

Эти достижения стали возможны благодаря изменениям в федеральном законе "Об обращении лекарственных средств", инициированным ФМБА.

Как уточнили в агентстве, вакцины разрабатываются с учётом индивидуальных показаний, что позволяет адаптировать их для каждого конкретного пациента. Василий Лазарев, генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина, подчеркнул, что это средство предназначено не для профилактики, а для лечения. Вакцина способна активировать специфический клеточный иммунный ответ, нацеленный на борьбу с опухолью.

Уточнения

Верони́ка И́горевна Скворцо́ва (род. 1 ноября 1960, Москва) — врач-невролог, нейрофизиолог, учёный, организатор здравоохранения, российский государственный деятель.



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