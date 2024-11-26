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Новая российская онковакцина: когда начнут применять?

1:25
Правда ТВ

ФМБА России завершило цикл доклинических исследований одной из своих онковакцин, предназначенной для лечения колоректального рака. Глава агентства Вероника Скворцова сообщила, что препарат готов к применению в клинической практике.

"Ведущие научные организации ФМБА России разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы — одних из наиболее агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных новообразований. Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике", — рассказала Скворцова в интервью РИА "Новости".

Эти достижения стали возможны благодаря изменениям в федеральном законе "Об обращении лекарственных средств", инициированным ФМБА.

Как уточнили в агентстве, вакцины разрабатываются с учётом индивидуальных показаний, что позволяет адаптировать их для каждого конкретного пациента. Василий Лазарев, генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина, подчеркнул, что это средство предназначено не для профилактики, а для лечения. Вакцина способна активировать специфический клеточный иммунный ответ, нацеленный на борьбу с опухолью.

Уточнения

Верони́ка И́горевна Скворцо́ва (род. 1 ноября 1960, Москва) — врач-невролог, нейрофизиолог, учёный, организатор здравоохранения, российский государственный деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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