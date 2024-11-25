Европа вернулась к разговорам об отправке военных на Украину

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В странах Европы вновь начали обсуждать возможность отправки военных или бойцов ЧВК на Украину. По данным французской газеты Le Monde, инициаторами этой темы стали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако идея вызывает разногласия: Германия, например, не поддерживает подобные планы.

Причиной возвращения к этим обсуждениям стала победа Дональда Трампа на выборах президента США, что вызвало опасения относительно продолжения американской военной помощи Украине.

"Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность", — сообщил источник в британском правительстве.

Тем временем президент США Джо Байден провёл телефонный разговор с Эммануэлем Макроном после испытания российской ракеты "Орешник". Лидеры подчеркнули важность тесной координации действий и пообещали поддерживать связь как через национальные службы безопасности, так и лично.

Уточнения

Эмманюэ́ль Жан-Мише́ль Фредери́к Макро́н (фр. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron; род. 21 декабря 1977, Амьен, Сомма, О-де-Франс, Франция) — французский государственный и политический деятель.



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