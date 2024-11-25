Пощечина для ЕС и НАТО: Филиппо раскритиковал президентские выборы в Румынии

Результаты первого тура президентских выборов в Румынии стали неожиданным ударом для Евросоюза и НАТО. Независимый кандидат Кэлин Джорджеску, известный своими антиевропейскими и антинатовскими взглядами, лидирует с убедительным отрывом.

По результатам подсчёта 99,4% голосов, Джорджеску возглавляет гонку, оставив позади действующего премьер-министра Марчела Чолаку, за которого проголосовали 19,43% избирателей. На третьем месте — лидер партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони.

Ситуацию прокомментировал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он назвал итоги голосования "впечатляющей пощёчиной" для Брюсселя и Вашингтона.

«Неожиданная ситуация в Румынии, где на президентских выборах лидирует кандидат, выступающий за мир и против Евросоюза и Североатлантического альянса, желающий положить конец финансовой поддержке киевского режима», — написал Филиппо.

Джорджеску выступает за сближение с Россией и критикует поставки американского оружия Украине. Его уверенное лидерство в первом туре стало сигналом для европейских политиков о возможных переменах в румынской внешней политике.

Уточнения

Кэлин Джорджеску (рум. Călin Georgescu; род. 26 марта 1962, Бухарест) — румынский политический и государственный деятель.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.