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ВС РФ за сутки сбили восемь баллистических ракет

Правда ТВ

За последние сутки российская противовоздушная оборона успешно ликвидировала 8 баллистических ракет, 6 управляемых авиационных бомб JDAM американского производства и 45 беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по ключевым объектам Вооружённых сил Украины. Под огнём оказались военные аэродромы, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонных предприятий, а также места скопления живой силы и техники противника в 138 районах.

Согласно сводке, за сутки украинская армия потеряла более 1,3 тысячи человек убитыми и ранеными, а также около 30 единиц военной техники.

Минобороны также опубликовало общие данные о потерях украинской стороны с начала специальной военной операции. Среди них: 649 самолётов, 283 вертолёта, 36 648 дронов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 501 танк и другая бронетехника, 1 492 боевые машины РСЗО, 18 502 орудия артиллерии и миномёта, 28 718 военных автомобилей.

Уточнения

Баллисти́ческая раке́та — изделие, разновидность ракетного оружия.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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