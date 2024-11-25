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Байден готовит сюрприз России. На Западе бьют тревогу

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Правда ТВ

Президент США Джо Байден рассматривает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM, что вызвало бурную реакцию как на Западе, так и в России. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал этот план в соцсети Х (ранее Twitter), назвав его "идиотизмом".

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что США находятся на финальной стадии обсуждения этого соглашения, хотя окончательное решение пока не принято. Ракеты JASSM, предназначенные для ударов класса "воздух — земля", обладают большой дальностью и могут существенно усилить украинские вооружённые силы.

Российская сторона также отреагировала на эту новость. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что одобрение таких поставок станет для США "скользкой дорогой".

Уточнения

AGM-158 JASSM ([ʤæzm] «Джазм» сокр. англ. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность», разработанная корпорацией Lockheed Martin.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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