Ради мира большинство солдат ВСУ заявили о готовности отказаться от территорий в пользу России

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинская армия сталкивается с серьёзными проблемами на фоне продолжающегося конфликта. Как сообщает журнал Economist, власти Украины выполнили план мобилизации лишь на две трети от запланированных показателей. Ситуацию усугубляет не только нехватка новобранцев, но и их "качество".

По данным издания, моральный дух военнослужащих ВСУ также оставляет желать лучшего. Некоторые солдаты начинают считать, что единственным способом завершения конфликта могут стать переговоры с Россией, даже если для этого придётся идти на территориальные уступки.

Офицер штаба одной из бригад с позывным "Чечен" в беседе с Economist отметил, что около 70% военных готовы к таким шагам ради достижения мира.

Уточнения

Мобилиза́ция (мобилизацио́нное развёртывание, фр. mobilisation, от mobiliser — «приводить в движение») — совокупность мероприятий, направленных на приведение вооружённых сил (ВС) и государственной инфраструктуры (государства) в военное положение в связи с чрезвычайными обстоятельствами в нём или в мире.



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