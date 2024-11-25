Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

В Вильнюсе разбился грузовой самолёт компании DHL. Он упал на жилой дом

0:53
Правда ТВ

В Вильнюсе произошла авиакатастрофа: грузовой самолёт Boeing 737-400, принадлежавший логистической компании DHL, упал на двухэтажный жилой дом вблизи аэропорта. По данным полиции Литвы и администрации аэропорта, авария случилась около 6:30 по московскому времени.

Как сообщается, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига и находилось под управлением авиакомпании SWIFT от имени DHL. На борту находились четыре человека: два пилота и два сотрудника.

После падения самолёта начался пожар, из-за чего пострадали жители дома. Один человек погиб, двоих доставили в больницу.

Пресс-служба аэропорта Вильнюса подтвердила информацию о происшествии в социальной сети Х (ранее Twitter).

Уточнения

DHL (англ. Ди-Эйч-Эл, нем. Де-Ха-Эль) — международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового логистического рынка.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Китай нервничает из-за сближения России и КНДР. Почему это произошло?
Вера Брежнева сообщила об изменениях в личной жизни после развода с Константином Меладзе
Сирота Даня Милохин записал душераздирающее видео ко Дню матери
Анастасия Ивлеева проговорилась о личной жизни: приехала знакомить парня с семьёй
Туристам рассказали, как избежать акклиматизации
Как управлять автомобилем на плохой дороге
Почему рацион кошки нужно менять время от времени? 3 главные причины
Первый день зимы в столице пройдёт без резких изменений погоды
Участники шоу Звёзды в джунглях приехали к блогеру Лерчек под домашний арест
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Болота, кавалерия и два короля в необычной битве при Солуэй-Моссе Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Как использовать опавшие яблоки с пользой
Что нужно знать, чтобы сохранить свёклу до весны без потерь
Эффективное отопление: чем топливные брикеты лучше дров
Пять эффективных способов достичь плоского живота
3 правила создания уюта в съемной квартире: как сделать это максимально дешево и со вкусом
Киев допустил иностранных журналистов к якобы обломкам Орешника
Как перекупщики обходят фильтры в объявлениях о продаже авто
Можно ли есть гранат с косточками: польза и ограничения
Каратели киевского режима. ВСУ устроили кровавую бойню в Селидово, пытаясь повторить провокацию в Буче
В РФ появится закон о социальном туризме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.