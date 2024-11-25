В Вильнюсе разбился грузовой самолёт компании DHL. Он упал на жилой дом

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Вильнюсе произошла авиакатастрофа: грузовой самолёт Boeing 737-400, принадлежавший логистической компании DHL, упал на двухэтажный жилой дом вблизи аэропорта. По данным полиции Литвы и администрации аэропорта, авария случилась около 6:30 по московскому времени.

Как сообщается, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига и находилось под управлением авиакомпании SWIFT от имени DHL. На борту находились четыре человека: два пилота и два сотрудника.

После падения самолёта начался пожар, из-за чего пострадали жители дома. Один человек погиб, двоих доставили в больницу.

Пресс-служба аэропорта Вильнюса подтвердила информацию о происшествии в социальной сети Х (ранее Twitter).

Уточнения

DHL (англ. Ди-Эйч-Эл, нем. Де-Ха-Эль) — международная компания экспресс-доставки грузов и документов, лидер мирового логистического рынка.



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