Киев допустил иностранных журналистов к якобы обломкам Орешника

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина предоставила иностранным журналистам доступ к предполагаемым обломкам российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник", которая, по словам украинских властей, ударила по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Как сообщает агентство Reuters, фрагменты ракеты находятся в ангаре, где их исследуют украинские эксперты.

Представители Reuters оказались в числе небольшой группы корреспондентов, приглашённых к осмотру обломков. При этом журналистов попросили не разглашать точное местоположение объекта из соображений безопасности. Ангар, в котором находятся фрагменты, специально оборудован для проведения детальной экспертизы.

Украинские специалисты надеются, что анализ обломков поможет выявить цепочки поставок российской армии, а также особенности производства этой ракеты. Однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее отрицал существование ракеты под названием "Орешник", назвав её мифом. Он также заявил, что применение подобного оружия делает любые переговоры бессмысленными.

Уточнения

«Оре́шник» — российский экспериментальный подвижный грунтовый ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности, название которой впервые произнёс 21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин после испытательно-боевого применения этой ракеты в ходе российского вторжения в Украину.



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