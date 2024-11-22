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Лучше позвоните ему: Генсек НАТО призвал не сплетничать о Трампе

1:09
Правда ТВ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с министрами обороны стран альянса рекомендовал отказаться от обсуждений Дональда Трампа и наладить с ним прямой контакт. Как пишет Washington Post, Рютте подчеркнул важность взаимодействия с победителем выборов президента США.

"Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой", — заявил он, призывая министров укреплять отношения с новым-старым президентом, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Европы со стороны США.

Рютте также напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО сверх нынешних 2% от ВВП. Он подчеркнул, что в случае победы России в конфликте на Украине затраты на противодействие российской угрозе возрастут до 4-5% от ВВП.

Победу Трампа на выборах 5 ноября подтвердили ведущие американские СМИ, включая Associated Press, Fox News и CNN. Он стал первым с XIX века политиком в США, сумевшим занять президентский пост после четырехлетнего перерыва.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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