Черная пятница: раскрыто, как мошенники обманывают россиян во время распродаж

В период распродаж на «черную пятницу» мошенники активно обманывают россиян, используя поддельные сайты, фальшивые ссылки на предзаказ и вредоносные приложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ВТБ.

Одной из схем является создание поддельных сайтов магазинов, где предлагаются товары с огромными скидками. Цель злоумышленников — похитить данные банковских карт или получить деньги за несуществующие товары.

Другая популярная схема — рассылка подложных ссылок на предзаказ товаров.

Третья, более технологичная схема, предполагает загрузку вредоносных приложений для Android. Пользователям предлагают скачать АРК-файл якобы для получения скидок или промокодов. На деле приложение обеспечивает злоумышленникам доступ к паролям и одноразовым кодам, открывая им доступ к банковским счетам.

Аналитики отмечают, что активность мошенников в преддверии распродаж увеличивается. В этом году рост составил 30%.

Эксперты также обратили внимание на проблему кибербезопасности среди россиян. Исследования показали, что 40% пользователей никогда не меняют пароли после первоначальной настройки, а 30% делают это только после утечек данных. Лишь 22% обновляют пароли каждые три-шесть месяцев.

Уточнения

Чёрная пятница (англ lang="en">Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США.



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