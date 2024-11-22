Черная пятница: раскрыто, как мошенники обманывают россиян во время распродаж

В период распродаж на «черную пятницу» мошенники активно обманывают россиян, используя поддельные сайты, фальшивые ссылки на предзаказ и вредоносные приложения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков ВТБ.
Одной из схем является создание поддельных сайтов магазинов, где предлагаются товары с огромными скидками. Цель злоумышленников — похитить данные банковских карт или получить деньги за несуществующие товары.
Другая популярная схема — рассылка подложных ссылок на предзаказ товаров.
Третья, более технологичная схема, предполагает загрузку вредоносных приложений для Android. Пользователям предлагают скачать АРК-файл якобы для получения скидок или промокодов. На деле приложение обеспечивает злоумышленникам доступ к паролям и одноразовым кодам, открывая им доступ к банковским счетам.
Аналитики отмечают, что активность мошенников в преддверии распродаж увеличивается. В этом году рост составил 30%.
Эксперты также обратили внимание на проблему кибербезопасности среди россиян. Исследования показали, что 40% пользователей никогда не меняют пароли после первоначальной настройки, а 30% делают это только после утечек данных. Лишь 22% обновляют пароли каждые три-шесть месяцев.
Чёрная пятница (англ
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.