Применение Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» вызвало серьезную обеспокоенность в Пентагоне. Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх подтвердила, что американская сторона была заранее предупреждена о запуске.
Комментируя удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске, в том числе по заводу «Южмаш», представитель Пентагона выразила тревогу относительно возможностей нового российского оружия.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» был применен в ответ на использование Киевом дальнобойного вооружения американского и британского производства. Он подчеркнул, что ракета, обладающая гиперзвуковыми характеристиками, способна поражать цели со скоростью 2–3 километра в секунду.
«Оре́шник» — новейшая российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.