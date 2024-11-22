США обеспокоены Орешником. Он атакует цели со скоростью 2-3 километра в секунду

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Применение Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» вызвало серьезную обеспокоенность в Пентагоне. Пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх подтвердила, что американская сторона была заранее предупреждена о запуске.

Комментируя удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске, в том числе по заводу «Южмаш», представитель Пентагона выразила тревогу относительно возможностей нового российского оружия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Орешник» был применен в ответ на использование Киевом дальнобойного вооружения американского и британского производства. Он подчеркнул, что ракета, обладающая гиперзвуковыми характеристиками, способна поражать цели со скоростью 2–3 километра в секунду.

Уточнения

«Оре́шник» — новейшая российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности.



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