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Песков высказался о мигрантах

Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мигранты сами по себе не представляют угрозы для страны, однако нелегальное пребывание на территории РФ создает риски роста преступности. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Мигранты — это не проблема. Проблема — это незаконные мигранты", — подчеркнул пресс-секретарь.

Он отметил, что нарушение законов мигрантами становится благодатной почвой для развития преступности, включая религиозный экстремизм и наркоманию.

"В среде, где нарушается закон, возникают предпосылки для преступности всех видов. Вот это проблема", — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что миграционная политика должна учитывать интересы российских граждан. Он также отметил, что мигранты, знающие язык, законы и готовые их соблюдать, не вызывают неприятия среди россиян. Вместе с этим, по словам Путина, важно обеспечить мигрантам достойные условия проживания и доступ к социальным благам.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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