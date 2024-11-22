На Украине признали невозможность ответить Орешнику

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украина не обладает возможностями для ответа на новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью New York Times.

"Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признал украинский политик. Тем не менее он отметил, что Киев не намерен менять свою тактику ведения боевых действий, несмотря на испытание нового российского оружия.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Орешник" в безъядерном оснащении. Она была применена в ходе удара по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники.

По словам Путина, этот удар стал ответом на использование украинскими войсками дальнобойного вооружения, поставленного США и Великобританией. Президент отметил, что ракета "Орешник" продемонстрировала высокую эффективность, достигнув цели в боевых условиях.

Уточнения

«Оре́шник» — новейшая российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности.



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