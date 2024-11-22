Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

На Украине признали невозможность ответить Орешнику

1:10
Правда ТВ

Украина не обладает возможностями для ответа на новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью New York Times.

"Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признал украинский политик. Тем не менее он отметил, что Киев не намерен менять свою тактику ведения боевых действий, несмотря на испытание нового российского оружия.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты "Орешник" в безъядерном оснащении. Она была применена в ходе удара по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, который занимается производством ракетной техники.

По словам Путина, этот удар стал ответом на использование украинскими войсками дальнобойного вооружения, поставленного США и Великобританией. Президент отметил, что ракета "Орешник" продемонстрировала высокую эффективность, достигнув цели в боевых условиях.

Уточнения

«Оре́шник» — новейшая российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Соседи для орхидей — растения, которые помогут ей цвести
Катя Гордон призвала Агату Муцениеце прекратить лить слёзы в Сети из-за 11-летнего сына
Простые шаги для подготовки огорода к новому сезону
Пара ложек — и достаточно: сколько майонезных салатов можно съесть на Новый год
График выгула собак: какие нюансы нужно обязательно учесть
Дмитрий Нагиев вспомнил о конфликтах с тещёй: летали тряпки
Лучше позвоните ему: Генсек НАТО призвал не сплетничать о Трампе
США обеспокоены Орешником. Он атакует цели со скоростью 2-3 километра в секунду
Какие банкоматы опаснее всего для туристов
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер Предок Орешника. Новое вооружение может являться модификацией советской РСД-10 Пионер Дмитрий Плотников Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Как автовладельцы экономят на оборудовании без потери качества
Свен Карич рассказал, кто может решить проблемы Спартака
«Газпромбанк» изменил позицию по работе UnionPay за рубежом
Высокий доход и образование — залог защиты от когнитивных нарушений
Самостоятельный ремонт бампера: что вы должны знать перед началом работы
Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа
Коррозия, вариаторы и редкие запчасти: недостатки подержанных Nissan
Качественные куриные сердечки: на что обратить внимание при покупке
Икона Божьей Матери Скоропослушница: скорая помощь никогда не иссякает
Что делать, если чеснок уже прорастает до наступления холодов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.