Россияне отдали предпочтение антидепрессантам вместо БАДов

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России растет популярность антидепрессантов, которые вытесняют успокоительные БАДы благодаря более быстрому и заметному эффекту. По данным гендиректора маркетингового агентства DSM Group Сергея Шуляка, за девять месяцев 2024 года продажи антидепрессантов увеличились на 18% в упаковках.

Шуляк отметил, что россияне стали чаще обращаться за помощью к психотерапевтам и психиатрам. Специалисты назначают рецептурные препараты, которые оказываются более эффективными в лечении нервных расстройств по сравнению с биологически активными добавками.

По словам Шуляк, БАДы содержат достаточно легкие вещества, тогда как пациенты хотят видеть быстрый и значимый результат. Это и становится причиной перераспределения спроса в сторону антидепрессантов.

Уточнения

Антидепресса́нты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, норадреналина и дофамина.



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