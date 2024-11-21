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С невиданной скоростью: в команде Трампа пообещали оперативно проводить изменения

1:30
Правда ТВ

Администрация Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, планирует проводить изменения с невиданной скоростью. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление члена штаба Трампа.

Пресс-секретарь штаба Кэролайн Ливитт ранее заявила, что Трамп намерен в первую неделю своего срока отменить указы действующей администрации Джо Байдена и Камалы Харрис.

"Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, какого вы еще не видели в истории", — сообщил представитель штаба Трампа в эфире телеканала.

По данным NBC News, уже в первый день пребывания у власти Трамп сосредоточится на ужесточении миграционной политики. Ожидается, что он подпишет не менее пяти указов, направленных на пересмотр текущих миграционных программ.

Одной из первоочередных мер может стать закрытие двух крупных программ, запущенных администрацией Джо Байдена. Это может привести к тому, что более 1,3 миллиона легальных мигрантов столкнутся с угрозой депортации.

Миграционная политика занимает ключевое место в повестке Трампа. В своих предвыборных выступлениях он неоднократно критиковал "чрезмерно мягкий" подход администрации Байдена, утверждая, что это привело к ослаблению национальной безопасности и превращению США в страну третьего мира.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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