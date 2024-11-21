Медведев рассказал о проблемах с выплатами участникам СВО

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, отметил наличие проблем с выплатами военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Политик подчеркнул, что к военнослужащим нужно относиться с честностью, особенно в вопросах выплаты денежных средств.
«Все понимают, насколько это важное направление. Когда в регион приезжаю, мне всегда губернаторы докладывают о том, как по этому направлению развивается события, какие есть проблемы. А проблемы есть на самом деле. И не надо говорить о том, что у нас все хорошо», — заявил Медведев.
Дми́трий Анато́льевич Медве́дев (род. 14 сентября 1965[…], Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель.
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