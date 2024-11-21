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Член китайской делегации украл у коллег в России миллионы рублей и скрылся

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Правда ТВ

Во Владивостоке произошел скандал с участием китайской делегации: один из членов группы похитил 6,5 миллиона рублей и паспорта своих коллег, а затем скрылся. Об этом сообщает Baza.

Гуо Сяомин, Ли Сюэчин и Юй Хайфэнь прибыли в Приморский край 8 ноября с целью поиска поставщиков угля. Хайфэнь, как единственный из делегации, хорошо владеющий русским языком, активно вел переговоры.

Вечером после встречи с потенциальным поставщиком он убедил коллег передать ему паспорта и деньги для оформления сделки. Забрав средства, Хайфэнь перестал выходить на связь.

Сейчас его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в Иркутской области местный житель, уже судимый, обманул покупателя драгоценных металлов и похитил 48 миллионов рублей.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа , а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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