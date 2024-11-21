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Где красная икра стоит дороже всего? Опубликован список российских регионов

1:42
Правда ТВ

Цены на красную икру в России в октябре достигли рекордных показателей: в 25 регионах стоимость килограмма превысила 8 тысяч рублей. По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, лидером по ценам стал Крым, где за килограмм деликатеса придется заплатить 11 тысяч рублей.

На втором месте — Мурманская область (10,5 тысячи рублей), на третьем — Подмосковье (10,1 тысячи рублей). В число регионов с самой дорогой икрой вошли также Севастополь, Ростовская, Владимирская, Орловская, Тамбовская и Архангельская области, где цены превышают 9 тысяч рублей за килограмм.

Самую доступную красную икру можно найти в Удмуртии (3,7 тысячи рублей) и Тыве (4,9 тысячи рублей).

Согласно данным ФГИС "ВетИС" и Национального центра безопасности продукции водного промысла, производство красной икры в России в 2024 году снизилось втрое — с 29 до 10 тысяч тонн. На рынке также уменьшилось количество структурированной икры, ее выпуск сократился на 5,5%.

Эксперты связывают подорожание с истощением запасов икры прошлогодней рекордной путины. Новые поставки оказались значительно дороже, что снизило спрос на натуральную икру на 21%. При этом популярность имитированной икры в столице выросла на 12%, так как многие потребители ищут более доступные альтернативы.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых пород рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других. 

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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