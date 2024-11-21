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Володин назвал сферы, где не должны работать мигранты

1:11
Правда ТВ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в сферах воспитания, обучения и здравоохранения должны работать исключительно граждане России. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале, подчеркнув, что привлекать мигрантов к деятельности в этих областях неправильно.

С начала 2024 года Госдума приняла 13 законов, направленных на совершенствование миграционной политики. А 20 ноября было одобрено обращение к правительству с просьбой усилить меры противодействия незаконной миграции.

Спикер также сообщил, что на следующей неделе начнется обсуждение законопроекта, который запретит принимать в школы детей мигрантов без подтверждения знания русского языка. Кроме того, Госдума оставляет под парламентским контролем процесс формирования перечня профессий, дающих мигрантам право на упрощенное получение вида на жительство.

"К его подготовке необходимо подойти с особой ответственностью", — заключил Володин, добавив, что работа над совершенствованием миграционного законодательства будет продолжена.

Уточнения

Вячесла́в Ви́кторович Воло́дин (род. 4 февраля 1964, Алексеевка, Саратовская область, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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