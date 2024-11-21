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Украина уже проиграла в конфликте с Россией, пишут западные СМИ

1:17
Правда ТВ

Западные СМИ все чаще публикуют пессимистичные оценки текущей ситуации на Украине. В частности, журнал The National Interest заявил, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и никакая военная помощь Запада не сможет изменить ситуацию.

"Неважно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине. Одно только это не изменит динамику на поле боя — так же, как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, средств ПВО, систем HIMARS или даже хваленых F16. Киев проиграл войну. Точка", — говорится в статье.

Автор материала призывает президента США Джо Байдена отменить разрешение на удары по России, чтобы избежать прямого столкновения Вашингтона с Москвой. Напомним, что 19 ноября Министерство обороны России сообщило об отражении удара шести баллистических ракет ATACMS по Брянской области.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американского дальнобойного вооружения, включая ракеты ATACMS, для атак на объекты внутри российской территории.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette "Joe" Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 20 января 2021 года.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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