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Меркель написала книгу. В ней она утверждает, что Трамп был очарован Путиным

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Правда ТВ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла любопытные детали своих переговоров с Дональдом Трампом в мемуарах "Свобода". Отрывки из книги были опубликованы немецкой газетой Die Zeit до официального релиза.

Меркель вспоминает, как во время их встречи в Вашингтоне в 2017 году Трамп задавал ей вопросы о российском президенте Владимире Путине. "Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом", — цитирует экс-канцлера издание.

Переговоры проходили один на один, при этом переводчик Доротея Кальтенбах помогала с переводом сложных фрагментов.

Уточнения

А́нгела Дороте́я Ме́ркель (нем. Angela Dorothea Merkel МФА: , фамилия при рождении — Ка́снер (нем. Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург, ФРГ) — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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