Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла любопытные детали своих переговоров с Дональдом Трампом в мемуарах "Свобода". Отрывки из книги были опубликованы немецкой газетой Die Zeit до официального релиза.
Меркель вспоминает, как во время их встречи в Вашингтоне в 2017 году Трамп задавал ей вопросы о российском президенте Владимире Путине. "Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом", — цитирует экс-канцлера издание.
Переговоры проходили один на один, при этом переводчик Доротея Кальтенбах помогала с переводом сложных фрагментов.
А́нгела Дороте́я Ме́ркель (нем. Angela Dorothea Merkel МФА: , фамилия при рождении — Ка́снер (нем. Kasner); род. 17 июля 1954, Гамбург, ФРГ) — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.