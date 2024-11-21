Украина впервые ударила британскими ракетами Storm Shadow по России

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Украинские вооруженные силы впервые применили британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по военным объектам на территории России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника.

По данным газеты Times, Соединенные Штаты недавно дали разрешение Киеву на применение этих снарядов для ударов вглубь российской территории. Наведение Storm Shadow осуществляется с использованием американских систем, что требовало согласия Вашингтона.

Информация о применении Storm Shadow появилась на фоне сообщений газеты The New York Times о том, что президент США Джо Байден впервые одобрил использование Украиной американского дальнобойного вооружения, включая ракеты ATACMS, для ударов по российским объектам.

Официальных заявлений от Великобритании на этот счет не поступало.

Уточнения

Storm Shadow/SCALP-EG — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA.



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