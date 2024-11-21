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Журналистка Sky News покраснела после слов Захаровой. Что ей сказала представитель МИД России?

1:06
Правда ТВ

Представитель МИД РФ Мария Захарова неожиданно заставила британскую журналистку телеканала Sky Newsпокраснеть, о чем сообщила главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Инцидент произошел на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова в рамках саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро. 

Симоньян рассказала, что иностранный репортер пыталась прорваться на мероприятие с вопросами к Лаврову. Однако Захарова предложила российским журналистам проголосовать за право британской коллеги находиться в зале. Пресс-пул единогласно поддержал ее присутствие. После этого, по словам Симоньян, британская журналистка смутилась и покраснела.

"Когда внезапно видишь настоящую демократию — краснеешь", — прокомментировала Симоньян.

Ранее инцидент освещала также "Российская газета", отметив, что журналистка Sky News пыталась добиться ответа от Лаврова, что, вероятно, и стало причиной напряженного момента.

Уточнения

Мари́я Влади́мировна Заха́рова (род. 24 декабря 1975, Москва) — российский государственный служащий, дипломат.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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