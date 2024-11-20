Песков высказался о заморозке конфликта на Украине

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вариант заморозки конфликта на Украине не устраивает Москву. По его словам, российская сторона стремится достичь своих целей в конфликте, которые "всем хорошо известны". Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможной заморозке боевых действий, о которой ранее сообщало агентство Reuters.

В частности, Reuters со ссылкой на источники утверждало, что Россия могла бы согласиться на прекращение боевых действий вдоль линии фронта или даже отказаться от территории в Харьковской области, контролируемой российскими войсками.

Ранее Владимир Путин выступил с инициативой по мирному урегулированию, включающая требования к Украине прекратить боевые действия, вывести войска с территорий, аннексированных Россией, и отказаться от вступления в НАТО.

Кроме того, Путин настаивает на проведении демилитаризации и денацификации Украины, а также на принятии нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса страны.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.



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