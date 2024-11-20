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Кремль рассказал о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области

1:06
Правда ТВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после удара ракетами ATACMS по Брянской области график Владимира Путина не претерпел изменений. Он отметил, что президент продолжает уделять значительное внимание вопросам специальной военной операции, а совещания и доклады по теме остаются неотъемлемой частью его рабочего дня.

"Что касается других мероприятий, они все идут по плану", — подчеркнул Песков, передает ТАСС.

Ранее США санкционировали использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. А уже 19 ноября в 3:25 украинские войска атаковали Брянскую область с помощью ATACMS. Согласно информации, предоставленной российскими властями, пять ракет были сбиты средствами ПВО, а одна ракета была повреждена.

Это решение было принято на фоне обвинений в том, что Москва якобы привлекла войска из Северной Кореи для участия в боевых действиях на Курской области.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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