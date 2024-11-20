Подсчитано число ракет ATACMS, которые есть у Украины

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В распоряжении Украины находится около 50 ракет дальнего действия ATACMS, сообщают источники The Times.

Хотя Пентагон не раскрывал официальных данных о точном количестве ракет, британское издание утверждает, что на данный момент у Вооруженных сил Украины имеется порядка 50 единиц высокотехнологичного оружия.

Несмотря на наличие достаточного числа пусковых установок, ракеты ATACMS остаются дефицитными в условиях ограниченных поставок, что затрудняет их широкое применение.

Ранее два американских чиновника подтвердили, что ракеты ATACMS были использованы для удара по Брянской области России. По данным другого источника, целью удара стал "пункт поставки боеприпасов" в российском регионе, сообщает Reuters.

Уточнения

ATACMS (англ Army TACtical Missile System, дословно — «Армейский тактический ракетный комплекс») — твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin.



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