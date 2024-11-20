Кадыров сообщил ликвидации диверсанта из США в Брянской области

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В конце октября российские спецслужбы ликвидировали группу диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Брянской области. Среди уничтоженных оказался гражданин США, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Один из уничтоженных — татуированный "рейнджер"», — уточнил Кадыров, добавив, что группа состояла из профессиональных бойцов, готовивших диверсии на территории России.

ФСБ России ранее сообщала, что в составе группы находились четыре диверсанта, убитых при попытке пересечения границы. У одного из них обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров — элитного подразделения армии США. Среди вещей диверсантов нашли канадский флаг, молитвенник на польском языке и блокнот с записями о тактической подготовке на английском.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что среди уничтоженных наемников ВСУ были граждане США, Канады и Польши.

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.



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