В конце октября российские спецслужбы ликвидировали группу диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию Брянской области. Среди уничтоженных оказался гражданин США, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Один из уничтоженных — татуированный "рейнджер"», — уточнил Кадыров, добавив, что группа состояла из профессиональных бойцов, готовивших диверсии на территории России.
ФСБ России ранее сообщала, что в составе группы находились четыре диверсанта, убитых при попытке пересечения границы. У одного из них обнаружили татуировку 2-го батальона 75-го полка рейнджеров — элитного подразделения армии США. Среди вещей диверсантов нашли канадский флаг, молитвенник на польском языке и блокнот с записями о тактической подготовке на английском.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что среди уничтоженных наемников ВСУ были граждане США, Канады и Польши.
Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.