Разрешивший ВСУ бить по России Макрон обратился к Путину

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к Владимиру Путину с призывом принять участие в коллективной деэскалации ситуации на Украине. Свое заявление французский лидер сделал на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, отметив важность соблюдения Устава ООН.

«Я призываю президента Путина к здравому смыслу и к его обязанностям … соблюдать Устав ООН и принять участие в коллективной деэскалации», — заявил Макрон.

Обращение прозвучало на фоне сообщений о том, что Киев получил разрешение на удары по территории России с использованием американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow. Первый удар с применением ATACMS по Брянской области был подтвержден Минобороны РФ 19 ноября.

Ранее Россия обновила свою ядерную доктрину. Согласно новому документу, страна оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае использования против нее или Белоруссии обычных вооружений, угрожающих суверенитету или территориальной целостности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что западные страны внимательно изучат положения новой доктрины.

Уточнения

Эскала́ция (англ. escalation, букв. восхождение с помощью лестницы) — наращивание (вооружений и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение (положения и т. п.) чего-либо. Противопоставляется деэскалации, то есть прекращению эскалации.



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