Пенсионерам напомнили о повышении выплат с 1 января. Пенсии увеличат на 7,3 процента

С начала 2025 года пенсии работающих и неработающих граждан в России вырастут на 7,3 процента. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента», — уточнила депутат.

Помимо этого, в апреле 2025 года планируется повышение социальной пенсии на 14,75 процента.

Бессараб напомнила, что с 2025 года для неработающих пенсионеров страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: 1 февраля и 1 апреля.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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