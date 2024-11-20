Пенсионерам напомнили о повышении выплат с 1 января. Пенсии увеличат на 7,3 процента

С начала 2025 года пенсии работающих и неработающих граждан в России вырастут на 7,3 процента. Об этом сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«С 1 января пенсия будет повышена и работающим, и неработающим россиянам. Страховая пенсия будет повышена на 7,3 процента», — уточнила депутат.
Помимо этого, в апреле 2025 года планируется повышение социальной пенсии на 14,75 процента.
Бессараб напомнила, что с 2025 года для неработающих пенсионеров страховые пенсии будут индексироваться дважды в год: 1 февраля и 1 апреля.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.