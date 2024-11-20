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Боец СВО остался без ноги из-за бюрократии военного госпиталя

1:54
Правда ТВ

Боец специальной военной операции из города Талица потерял ногу из-за бюрократических ошибок в военном госпитале. О трагической истории военнослужащего сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в своем Telegram-канале.

В декабре прошлого года мужчина получил тяжелое минно-взрывное ранение, ушиб мозга, осколки в головном мозге и огнестрельный перелом черепа. Несмотря на серьезные травмы, он выжил и прошел военно-врачебную комиссию, которая присвоила ему категорию «В». Это означало, что он мог быть переведен на другую должность, уволен по состоянию здоровья или продолжить службу с учетом ограничений.

Однако сотрудники госпиталя допустили грубые ошибки при оформлении документов: неверно указали личные данные бойца, отправили бумаги не по адресу, а затем их вовсе «завернули». Из-за этого военнослужащий не смог получить рекомендации комиссии и был вынужден продолжать участие в боевых заданиях.

Летом он получил второе тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. Только после вмешательства депутата Иванова удалось добиться оформления документов по второму ранению и проведения повторной ВВК, которая присвоила бойцу категорию «Д», подтверждающую его негодность к службе. Также ускорился процесс протезирования.

«Какой-то деятель проваландался с бумажками человек стал инвалидом!», — возмутился парламентарий. Он подчеркнул, что история была доведена до его сведения супругой бойца, после чего решение проблемы сдвинулось с мертвой точки.

Ранее в СМИ сообщалось, что мать бойца СВО из Волгоградской области требовала эксгумации сына.

Уточнения

Бюрокра́тия (от фр. bureau «бюро, канцелярия» + греч. κράτος «господство, власть», букв. «власть канцелярии») — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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