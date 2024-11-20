Эти две отметки обязательно должны быть в паспорте: проверьте свой документ прямо сейчас

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Главное управление по вопросам миграции МВД России в своем Telegram-канале уточнило, какие отметки являются обязательными при выдаче или замене паспорта гражданина РФ. В документе обязательно должны быть сведения о регистрации по месту жительства или снятии с учета, а также информация о воинской обязанности.

"Обязательными к проставлению в паспорте являются: отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета гражданина Российской Федерации по месту жительства в пределах Российской Федерации и сведения об отношении к воинской обязанности", — подчеркивается в сообщении ведомства.

По желанию владельца в паспорт можно внести дополнительные данные: сведения о браке, детях младше 14 лет, ранее выданных паспортах, а также документах, удостоверяющих личность за пределами страны. Кроме того, в документ могут быть включены отметки о группе крови или идентификационном номере налогоплательщика, если их предоставят соответствующие органы или организации.

МВД также предупреждает, что любые самостоятельные записи или отметки граждан в паспорте недопустимы и могут сделать документ недействительным.

Уточнения

Па́спорт граждани́на Росси́йской Федера́ции (также в обиходе называется «внутренним» или «внутрироссийским паспортом») — основной документ, удостоверяющий личность, внутренний паспорт гражданина России на территории РФ.



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