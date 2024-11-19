В Европе заявили о повреждении еще одного подводного кабеля

В Балтийском море зафиксировано повреждение еще одного подводного кабеля связи, соединяющего Литву и Швецию. Об этом сообщил в эфире литовского телеканала LRT руководитель технологического отдела оператора Telia Андрюс Шемешкявичус.

Инцидент произошел 17 ноября в 10 утра. По словам Шемешкявичуса, кабель был старым и ранее уже выходил из строя, однако следов диверсий не обнаруживалось. На фоне недавнего обрыва другого кабеля в регионе причины текущего повреждения вызывают вопросы.

"На данный момент мы видим, что эти кабели пересекаются только на площади 10 квадратных метров. Поскольку их оба повредили, становится ясно, что здесь не было случайного сброса якоря одного судна, это могло быть что-то более серьезное", — отметил представитель Telia.

Напомним, несколько недель назад был поврежден подводный кабель связи между Германией и Финляндией. Тогда власти обеих стран выразили обеспокоенность, предположив возможность преднамеренного вмешательства. "Подобный инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, говорит о нестабильности нашего времени. Ведется тщательное расследование", — говорится в официальном заявлении.

Уточнения

Подводный коммуникационный кабель — кабель, проложенный по морскому дну между наземными станциями для передачи телекоммуникационных сигналов через океаны и моря.



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