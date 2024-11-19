США отказались признавать себя участниками конфликта, разрешив ВСУ бить по России

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США, разрешив Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, не считают себя прямыми участниками конфликта, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.

Салливан подчеркнул, что даже если Украина будет применять ракеты ATACMS, предоставленные США, это не будет означать вовлеченность Вашингтона в боевые действия. Он отметил, что данное решение является продолжением политики США, которую они придерживаются с начала конфликта.

Ранее газета The New York Times сообщала, что предоставление Украине ракет ATACMS стало ответом на возможное участие северокорейских солдат в боевых действиях на российской территории. США, по информации источников, таким образом хотят продемонстрировать Пхеньяну, что его силы могут стать мишенью в зоне конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что предоставление такого оружия Украине будет расценено как участие США и НАТО в войне с Россией. По его словам, украинская армия не способна самостоятельно использовать дальнобойное оружие.

Уточнения

Джейкоб Джеремайя Салливан (англ. Jacob Jeremiah Sullivan; род. 28 ноября 1976, Берлингтон) — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.