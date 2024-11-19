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США отказались признавать себя участниками конфликта, разрешив ВСУ бить по России

1:16
Правда ТВ

США, разрешив Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России, не считают себя прямыми участниками конфликта, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.

Салливан подчеркнул, что даже если Украина будет применять ракеты ATACMS, предоставленные США, это не будет означать вовлеченность Вашингтона в боевые действия. Он отметил, что данное решение является продолжением политики США, которую они придерживаются с начала конфликта.

Ранее газета The New York Times сообщала, что предоставление Украине ракет ATACMS стало ответом на возможное участие северокорейских солдат в боевых действиях на российской территории. США, по информации источников, таким образом хотят продемонстрировать Пхеньяну, что его силы могут стать мишенью в зоне конфликта.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что предоставление такого оружия Украине будет расценено как участие США и НАТО в войне с Россией. По его словам, украинская армия не способна самостоятельно использовать дальнобойное оружие.

Уточнения

Джейкоб Джеремайя Салливан (англ. Jacob Jeremiah Sullivan; род. 28 ноября 1976, Берлингтон) — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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