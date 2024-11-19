ФСБ задержала причастных к подрыву офицера ВМФ России

ФСБ России задержала двоих жителей Крыма, причастных к теракту, в результате которого погиб офицер Черноморского флота, капитан 1-го ранга Валерий Транковский.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Следственный комитет России, задержанными оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Оба подозреваемых действовали по указанию Службы безопасности Украины. Женщина вела наблюдение за Транковским, фиксируя его адреса и маршруты передвижения, в то время как ее сообщник изготовил самодельное взрывное устройство и установил его на автомобиль военнослужащего.

Подрыв был осуществлен дистанционно. Задержанные уже начали сотрудничать с правоохранительными органами и дают признательные показания.

Напомним, инцидент произошел 13 ноября, в Севастополе, где мужчина стал жертвой подрыва своего автомобиля.

Уточнения

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