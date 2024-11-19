Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

ФСБ задержала причастных к подрыву офицера ВМФ России

Правда ТВ

ФСБ России задержала двоих жителей Крыма, причастных к теракту, в результате которого погиб офицер Черноморского флота, капитан 1-го ранга Валерий Транковский.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Следственный комитет России, задержанными оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты. Оба подозреваемых действовали по указанию Службы безопасности Украины. Женщина вела наблюдение за Транковским, фиксируя его адреса и маршруты передвижения, в то время как ее сообщник изготовил самодельное взрывное устройство и установил его на автомобиль военнослужащего.

Подрыв был осуществлен дистанционно. Задержанные уже начали сотрудничать с правоохранительными органами и дают признательные показания.

Напомним, инцидент произошел 13 ноября, в Севастополе, где мужчина стал жертвой подрыва своего автомобиля.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны (СБУ; укр. Служба безпеки України) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Новости Все >
Кто на самом деле будет решать об ударах вглубь России?
Случаи заражение вирусом Коксаки впервые обнаружены в Кузбассе
В Дагестане разоблачили нелегальную криптоферму
Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова пришла проститься с Владимиром Лёвкиным
Создателей популярного ТВ-шоу с Басковым и Лазаревым обвинили в постановочных скандалах
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Почему некоторые автомобили чаще попадают в аварии с тяжелыми последствиями: мнение экспертов
В Подмосковье похитили мужчину и сняли пытки над ним на видео в лесу
Как сайдинг может навредить вашему дому? Разбираем популярные мифы и факты
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Игорь Краснов отправил в отставку 9 прокуроров Москвы
Космический телескоп "Хаббл" нашел следы столкновения галактик
Японское посольство в РФ облегчило выдачу виз русским туристам
МИД Польши сообщил, что Евросоюз готов усилить помощь Киеву
Что делать, чтобы быстро продать квартиру и не потерять в деньгах
В Ростовской области говорят об угрозе применения дальнобойного оружия
Получат наказание: украинских боевиков, напавших на Курск, будут судить в Москве
В РФС обсудили возможность участия российской сборной в отборе на ЧМ-2026 
МО: Пять ракет ATACMS сбили над Брянской областью
Как избежать сухости и трещин на руках зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.