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Назван справедливый размер пенсии

1:20
Правда ТВ

В 2025 году справедливый размер пенсии для неработающих граждан России составит 40 процентов от средней зарплаты на текущий момент. Это заявление сделал депутат Московской областной думы и председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в интервью Газете.Ru.

По его словам, при таких условиях пенсионеры в разных регионах смогут рассчитывать на следующие суммы: порядка 62,5 тысячи рублей в Москве, около 33 тысяч рублей в Мурманске и 30 тысяч рублей в Краснодарском крае.

Никитин отметил, что этот уровень пенсии позволит гражданам покрывать основные потребности в питании, одежде, жилье и одновременно принимать участие в культурной и социальной жизни, а также иметь возможность путешествовать и заниматься любимыми делами.

Он добавил, что предложенный размер пенсии — это не просто цифра, а стремление обеспечить достойную жизнь после многих лет труда на экономику страны.

Кроме того, депутат предложил установить минимальный размер пенсии на уровне 35 тысяч рублей, что, по его мнению, сделает пенсионные выплаты справедливыми для всех граждан.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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