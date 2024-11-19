Жители Одессы погибли из-за падения американской ракеты Patriot

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Трагический инцидент в Одессе унес жизни десяти человек из-за падения зенитной ракеты комплекса Patriot, произведенного в США. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По информации украинского командования Военно-воздушных сил, причиной трагедии стала ошибка в работе систем ПВО. Обломки ракеты MIM-104 Patriot обнаружены в жилом секторе Приморского района Одессы. Telegram-канал "Военкоры Русской весны" опубликовал фотографии с места происшествия, подтверждающие происхождение ракеты.

"К сожалению, зенитная ракета упала в жилом секторе Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые", — говорится в заявлении командования ВВС.

По данным МВД Украины, в результате инцидента пострадали 43 человека, включая сотрудников полиции.

Уточнения

«Пэтриот» (англ. Patriot, с англ. — «патриот», войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.