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Жители Одессы погибли из-за падения американской ракеты Patriot

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Правда ТВ

Трагический инцидент в Одессе унес жизни десяти человек из-за падения зенитной ракеты комплекса Patriot, произведенного в США. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По информации украинского командования Военно-воздушных сил, причиной трагедии стала ошибка в работе систем ПВО. Обломки ракеты MIM-104 Patriot обнаружены в жилом секторе Приморского района Одессы. Telegram-канал "Военкоры Русской весны" опубликовал фотографии с места происшествия, подтверждающие происхождение ракеты.

"К сожалению, зенитная ракета упала в жилом секторе Приморского района и причинила много бед. Есть погибшие и раненые", — говорится в заявлении командования ВВС.

По данным МВД Украины, в результате инцидента пострадали 43 человека, включая сотрудников полиции.

Уточнения

«Пэтриот» (англ. Patriot, с англ. — «патриот», войсковой индекс — MIM-104) — американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий ряда других стран.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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