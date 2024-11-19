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Экс-полковник СБУ рассказал о подготовке сотрудников ГУР Украины со стороны НАТО

1:09
Правда ТВ

С 2005 года подготовкой сотрудников Главного управления разведки Украины занимались специалисты НАТО. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший полковник Службы безопасности Украины Александр Мазур.

По словам Мазура, обучение проводилось на базах НАТО малыми группами — по 3-5 человек. " Уже по тем временам, фактически, можно сказать, готовили ядро, ядро этих офицеров ГУРовских", — уточнил он. Эту информацию экс-полковнику предоставили его бывшие коллеги из СБУ, позже перешедшие в службу внешней разведки Украины.

Добавим, Мазур завершил карьеру в СБУ в 2013 году, занимая должность старшего инспектора центрального управления. В 2017–2018 годах он сотрудничал с ведомством, предоставляя аналитические материалы о ситуации в Донецкой Народной Республике. Однако в октябре 2024 года Верховный Суд ДНР признал его виновным в шпионаже, основываясь на данных УФСБ России по ДНР.

Уточнения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — орган военной разведки Министерства обороны Украины, осуществляющая разведывательные функции в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической, информационной и экологической сферах.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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