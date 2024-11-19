В России начали серийный выпуск мобильных убежищ от ядерного взрыва

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России запущено серийное производство мобильных защитных сооружений модульного типа "КУБ-М". Новые убежища предназначены для защиты людей от светового излучения ядерного взрыва, радиоактивного загрязнения и других чрезвычайных ситуаций. Производство развернуто в Дзержинске Нижегородской области, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Разработка "КУБ-М" стала результатом многолетней работы ученых и экспертов в области защиты населения. Эти мобильные убежища способны повысить уровень безопасности граждан в чрезвычайных ситуациях, что делает их важной частью системы гражданской обороны.

Представители ВНИИ ГОЧС подчеркивают, что начало серийного производства — значимый шаг к созданию новых эффективных систем защиты населения. В дальнейшем такие разработки могут стать основой для комплексных решений в области гражданской обороны.

Уточнения

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России — федеральное государственное бюджетное учреждение, правопреемник Всесоюзного научно-исследовательского института гражданской обороны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.