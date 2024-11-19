Через подписку на Telegram Premium: Раскрыт новый способ обмана россиян

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мошенники нашли способ использовать популярность подписки Telegram Premium в своих схемах. Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал агентству "Прайм", как злоумышленники обманывают пользователей, обещая подарочные подписки.

Соловьев напомнил, что Telegram Premium можно оформить как для себя, так и в подарок другому человеку. Эту функцию активно используют мошенники. Взломав аккаунт, они рассылают сообщения с обещанием бесплатной подписки, прикладывая ссылку, визуально похожую на официальный адрес мессенджера.

Юрист подчеркнул, что переход по такой ссылке чреват серьезными последствиями. Это может привести к:

взлому учетной записи на платформе "Госуслуги";

краже личных данных и денежных средств;

захвату аккаунта в Telegram, после чего злоумышленники рассылают от имени жертвы просьбы о переводе денег.

Чтобы не попасть в ловушку, Соловьев советует проверять информацию о подарке, связавшись с предполагаемым отправителем лично. Без этого доверчивость может обернуться утратой не только финансов, но и имущества.

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер.



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