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Президент Абхазии согласился уйти в отставку с одним условием

1:10
Правда ТВ

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился покинуть свой пост. Вместе с ним в отставку уходят премьер-министр Александр Анкваб и глава Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

Как сообщил лидер оппозиции и председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, это решение стало результатом переговоров между протестующими и руководством страны. Президент уже подписал документы, подтверждающие его отставку.

Парламент республики рассмотрит заявление Бжании 19 ноября. На этот период исполняющим обязанности главы государства назначен вице-президент Бадра Гунба.

В своем заявлении на имя председателя парламента президент отметил, что уходит с поста "в целях сохранения стабильности и конституционного порядка". Однако он выдвинул протестующим условие: здание правительства в Сухуме должно быть освобождено. Бжания предупредил, что в противном случае отзовет свое заявление об отставке. После этого протестующие начали расходиться.

Уточнения

Асла́н Гео́ргиевич Бжа́ния (абх. Аслан Гьаргь-иԥа Бжьаниа; род. 6 апреля 1963, село Тамыш, Очамчирский район, Абхазская АССР, Грузинская ССР) — абхазский государственный и политический деятель.

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Автор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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