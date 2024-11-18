Перечислены регионы России с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ

Вооруженные силы Украины, получив разрешение на использование западного дальнобойного оружия, могут атаковать не только прифронтовые территории России, но и удаленные регионы. Такое мнение высказал генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в интервью "МК".
Среди потенциальных целей генерал выделил Уральский регион, Поволжье, Астрахань, Архангельскую, Владимирскую, Ярославскую и Нижегородскую области. Он подчеркнул, что администрациям этих территорий необходимо заранее подготовить планы ликвидации последствий возможных ударов.
По мнению Попова, ВСУ при поддержке западных специалистов могут попытаться атаковать ключевые объекты инфраструктуры — арсеналы хранения боеприпасов, командные пункты, аэродромы и центры переучивания. Однако, как отметил эксперт, эти объекты оснащены эффективными средствами противовоздушной обороны.
По мнению Попова, надо ожидать подлости, организованной при помощи Запада.
Ура́льский федера́льный о́круг (УрФО, УФО) — федеральный округ Российской Федерации, в пределах Урала и Западной Сибири.
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