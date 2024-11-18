Ставки по ипотеке бьют новые рекорды

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России превысила отметку в 28% к середине ноября, сообщает РБК со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства. Это самый высокий уровень за последние годы.
В крупнейших банках страны, включая Сбербанк и ВТБ, которые занимают лидирующие позиции на ипотечном рынке, ставки за последнюю неделю увеличились как на новостройки, так и на вторичное жилье. В среднем ипотека на новостройки подорожала на 2,96 процентного пункта, достигнув 28,44%, а кредиты на вторичное жилье выросли на 3,18 процентного пункта, до 28,64%.
Причинами стремительного роста стали изменения в условиях кредитования, инициированные крупнейшими банками.
В то же время глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничение ставок на законодательном уровне пока не обсуждается, так как этот вопрос напрямую регулируется рыночными механизмами.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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