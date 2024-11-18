Ставки по ипотеке бьют новые рекорды

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России превысила отметку в 28% к середине ноября, сообщает РБК со ссылкой на Единую информационную систему жилищного строительства. Это самый высокий уровень за последние годы.

В крупнейших банках страны, включая Сбербанк и ВТБ, которые занимают лидирующие позиции на ипотечном рынке, ставки за последнюю неделю увеличились как на новостройки, так и на вторичное жилье. В среднем ипотека на новостройки подорожала на 2,96 процентного пункта, достигнув 28,44%, а кредиты на вторичное жилье выросли на 3,18 процентного пункта, до 28,64%.

Причинами стремительного роста стали изменения в условиях кредитования, инициированные крупнейшими банками.

В то же время глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ограничение ставок на законодательном уровне пока не обсуждается, так как этот вопрос напрямую регулируется рыночными механизмами.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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