Тысяча солдат ВСУ попала в окружение в Курской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Курской области произошло крупное окружение украинских войск. По данным канала Shot, в районе Ольговки заблокировано около тысячи солдат ВСУ. Сообщается, что они лишены связи с командованием, что привело к хаосу и даже к стрельбе по своим.

За последние сутки российские военнослужащие уничтожили около 100 бойцов ВСУ, в том числе элитные подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты. Двое украинских солдат взяты в плен. Российская 155-я бригада морской пехоты отследила попытки вырваться из окружения, что привело к новым потерям среди украинских военных.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.



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