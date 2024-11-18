Новый виток напряжённости: Кремль отреагировал на решение США разрешить ВСУ бить по России

Кремль выразил обеспокоенность в связи с сообщениями западных СМИ о возможном решении США разрешить украинской армии наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти публикации пока не подтверждены официальными источниками, но даже их обсуждение вызывает тревогу.

"Если такое решение было сформулировано и доведено до киевского режима, то это качественно новый виток напряженности и новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт", — отметил Песков в беседе с журналистами. Он также напомнил о ранее сформулированной позиции президента России, прозвучавшей в Санкт-Петербурге.

По словам Пескова, любые удары по российской территории фактически совершаются не Украиной, а странами, дающими на это согласие. Это меняет характер их участия в конфликте, добавил он. Пресс-секретарь подчеркнул, что такие действия со стороны США ведут к дальнейшему обострению ситуации, и позиция Кремля была давно озвучена.

Уточнения

Дми́трий Серге́евич Песко́в (род. 17 октября 1967, Москва, СССР) — российский государственный деятель.



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