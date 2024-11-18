В Госдуме одобрили штрафы за несоблюдение требований к содержанию животных

1:22 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, вводящий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующую инициативу рекомендовал к принятию Комитет по государственному строительству.

Документ, изначально внесенный Московской областной думой в декабре 2021 года, предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

Первоначальная версия законопроекта предусматривала штрафы до 10 тысяч рублей. Однако поправки ко второму чтению ужесточили наказание, увеличив максимальный штраф до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Согласно обновленным нормам, за нарушение требований к содержанию животных гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц эта сумма составит от 5 до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Важной деталью является освобождение владельцев от административной ответственности в случае, если нарушение произошло из-за действий другого лица, ответственного за животное, или если животное выбыло из владения в результате противоправных действий.

Уточнения

Защита животных (зоозащита) — вид деятельности, направленной на улучшение содержания и обращения с животными, предотвращение жестокого обращения с животными.



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