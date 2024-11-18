Картаполов ответил, как разрешение Киеву бить по России повлияет на СВО

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Разрешение Запада на удары ВСУ по территории России дальнобойными ракетами не повлияет на ход специальной военной операции. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова цитирует РИА Новости.

"Это никак не изменит, вот вообще никак, как мы продолжали выполнять задачи, так и будем их продолжать выполнять. Этот фактор мы, конечно, будем учитывать", — заявил Картаполов, подчеркнув, что российские средства противовоздушной обороны способны эффективно справляться с любыми угрозами, включая все типы боеприпасов.

Напомним, что 17 ноября президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по российской территории. Как ранее сообщала The New York Times, решение принято в контексте предполагаемого участия северокорейских военных в боевых действиях на стороне России.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что действия Запада не изменят общей стратегии и целей СВО.

Уточнения

Андрей Валериевич Картаполов (род. 9 ноября 1963, Веймар, округ Эрфурт, ГДР) — российский военачальник и политический деятель.



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